Силовые структуры
15:29, 28 мая 2026

Раскрыта причина обысков у сотрудников Института философии РАН

«Ъ»: Месяц обвинили в хищении 16 млн рублей на проекте «Наследие Аристотеля»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение по уголовному делу старшему научному сотруднику Института философии Российской академии наук (РАН) и философу Светлане Месяц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, женщина обвиняется в особо крупном мошенничестве. Предварительно, она причастна к хищению 16 миллионов рублей из бюджета при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля». Философ вину не признала, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест.

Об обысках у сотрудников Института философии РАН стало известно 22 мая.

