16:09, 28 мая 2026Наука и техника

В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российское НПО «Липтех» разработало стационарную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая обеспечивает защиту от тяжелых гексакоптеров противника Vampire («Баба-Яга»). Об этом сообщили в организации, передает ТАСС.

«Это стойка против "Бабы-Яги". Самых массовых ночных украинских ударных БПЛА. Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели, на чем он летает. И вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ», — сказал представитель «Липтеха».

По его словам, бойцы в зоне проведения специальной военной операции хорошо отзываются о разработке. Собеседник агентства добавил, что четыре стойки с направленными антеннами позволяют практически полностью перекрыть для тяжелых дронов путь к позициям военнослужащих.

Ранее в мае стало известно, что российские бойцы начали получать новые системы РЭБ «Люстра-5-30», которые обеспечивают защиту техники от дронов.

