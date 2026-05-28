ЦБ: За неделю международные резервы России сократились на 15,1 миллиарда долларов

За неделю российские международные резервы сократились. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России (ЦБ РФ).

По состоянию на 22 мая международные резервы РФ уменьшились на 15,1 миллиарда долларов. Их уровень опустился до 753,8 миллиарда долларов.

Причиной сокращения резервов называют отрицательную переоценку.

Неделей ранее объем резервов составлял 768,9 миллиарда долларов. Рекордно высокий уровень фиксировался 30 января, на тот момент резервы оценивались в 826,8 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранной валюте, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.