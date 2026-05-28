Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 28 мая 2026Экономика

Международные резервы России сократились

ЦБ: За неделю международные резервы России сократились на 15,1 миллиарда долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За неделю российские международные резервы сократились. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России (ЦБ РФ).

По состоянию на 22 мая международные резервы РФ уменьшились на 15,1 миллиарда долларов. Их уровень опустился до 753,8 миллиарда долларов.

Причиной сокращения резервов называют отрицательную переоценку.

Неделей ранее объем резервов составлял 768,9 миллиарда долларов. Рекордно высокий уровень фиксировался 30 января, на тот момент резервы оценивались в 826,8 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранной валюте, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

    В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

    Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

    Россиянин годами держал рабов на металлобазе

    Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok