Три танкера атакованы беспилотными катерами в Черном море. Один из дронов с надписью «ПОЛІЦІЯ» застрял и попал на видео

У северного побережья Турции беспилотные катера атаковали три танкера

У северного побережья Турции, недалеко от входа в Босфор, зафиксированы атаки безэкипажных катеров на три танкера, сообщило судоходное агентство Tribeca. Дроны попали на видео.

Сообщалось, что James II под флагом Палау был в момент атаки примерно в 80 километрах севернее района Туркели. Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне были атакованы в близлежащем районе во время перевалки грузов между ними.

По информации сервиса Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идет о нефтеналивных танкерах, в которых перевозят сырую нефть. По данным Shot, все три танкера находятся под санкциями Великобритании.

Танкер с сырой нефтью Velora под флагом Сьерра-Леоне проходит транзитом через пролив Босфор в Стамбуле, Турция Фото: Yoruk Isik / Reuters

Стало известно о состоянии экипажей танкеров после атаки

На место инцидента были отправлены спасательные катера. Сообщалось, что все члены экипажей танкеров в хорошем состоянии. О возможных повреждениях судов информации пока нет.

Атаковавшие танкеры беспилотные катера оказались украинскими

Не сдетонировавший и застрявший в ходе атаки на танкеры Velora и Altura безэкипажный катер оказался украинским. Об этом написал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Оба судна были атакованы всего в 15 километрах от побережья Турции (статус территориальных вод распространяется более чем на 22 километра от берега!) на Черном море и в 35 километрах от входа в Босфор «Военный осведомитель»

Танкер James II под флагом Палау, в свою очередь, был атакован в 45 километрах от входа в Босфор, добавили на канале.

Известно, что танкер Altura не впервые подвергается украинской атаке. Так, в прошлый раз — в конце марта 2026 года — дроны атаковали это судно с 140 тысячами тонн нефти.

Танкер с сырой нефтью James II под флагом Палау проходит транзитом через пролив Босфор в Стамбуле, Турция Фото: Yoruk Isik / Reuters

Отношения Турции и Украины в Черном море

Атака на танкеры у турецких берегов произошла на фоне апрельской встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Тогда турецкий лидер напомнил украинскому о важности безопасного судоходства. По его словам, Турция «придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения».

Киев далеко не впервые атакует танкеры в Черном и Средиземном морях. Так, в январе 2026 года под удар попали танкеры Matilda и Delta Harmony под Новороссийском. Суда перевозили казахстанскую нефть и шли под иностранными флагами. В апреле 2026 года танкер Marquise был поражен дронами в 210 километрах от Туапсе.