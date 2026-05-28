17:45, 28 мая 2026

Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

Опубликовано видео трех танкеров, атакованных дронами в Черном море
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Дроны атаковали три танкера в Черном море. Видео появилось в Telegram-канале «Политика страны».

На опубликованных кадрах можно заметить, что два дрона не сдетонировали: один из них врезался в танкер без взрыва, а второй остался на плаву рядом с судном.

Отмечается, что речь идет об украинских морских дронах Magura V5/V7.

Ранее стало известно, что у северного побережья Турции в четверг зафиксировали атаки дронов на три судна. На место инцидента направили спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.

