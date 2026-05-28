В Крыму рухнула подпорная стена

18:36, 28 мая 2026Экономика

В Ялте рухнула подпорная стена реки Дерекойка
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Сергей Олефиренко | Ялта»

В Ялте обвалилась подпорная стена реки Дерекойка. О случившемся в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель главы городской администрации Сергей Олефиренко.

Обрушение произошло в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку. По вопросу капремонта конструкции было проведено заседание технического совета, план предстоящих восстановительных работ обсудили с ресурсоснабжающими организациями. В данный момент собираются данные для формирования предпроектных решений. На время ремонтных работ в районе изменится схема движения транспорта.

Ранее во Владивостоке подпорная стена рухнула на дорогу вместе с детской площадкой. Во время ливня блоки скатились по склону, утащив с собой игровую площадку.

В Воронеже кирпичная стена, не выдержав оттепели, упала на тротуар. По поводу накренившейся стены горожане уже давно били тревогу.

