В Крыму рухнула подпорная стена

В Ялте рухнула подпорная стена реки Дерекойка

В Ялте обвалилась подпорная стена реки Дерекойка. О случившемся в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель главы городской администрации Сергей Олефиренко.

Обрушение произошло в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку. По вопросу капремонта конструкции было проведено заседание технического совета, план предстоящих восстановительных работ обсудили с ресурсоснабжающими организациями. В данный момент собираются данные для формирования предпроектных решений. На время ремонтных работ в районе изменится схема движения транспорта.

