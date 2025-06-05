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10:43, 5 июня 2025Экономика

В российском городе подпорная стена с детской площадкой рухнула на дорогу

Mash: Во Владивостоке подпорная стена с детской площадкой обрушилась из-за ливня
Полина Кислицына (Редактор)

Во Владивостоке подпорная стена с детской площадкой рухнула на дорогу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на Залесной улице — из-за ливня блоки вместе с детской площадкой скатились по склону. На записи, сделанной местной жительницей, можно увидеть крупные трещины на асфальтовом покрытии на детской площадке, а также упавшие блоки. Опасную территорию огородили лентой.

В результате движение транспорта по Лесной улице по причине риска новых обвалов пришлось ограничить. По словам местных жителей, ЧП спровоцировал экскаватор, которой весной вырыл на участке яму, из-за чего по стене пошли трещины. Жители Владивостока отправили десятки обращений в администрацию и прокуратуру, однако это не помогло предупредить случившееся. Власти утверждают, что сооружение частное, однако его обследуют и примут меры.

Накануне стало известно, что на юго-западе Москвы мужчина упал в дыру в подъезде первой советской хрущевки.

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