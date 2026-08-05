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13:33, 5 августа 2026Экономика

Новак рассказал о насыщении рынка топливом

Новак: Российские нефтяники будут насыщать топливом в том числе независимые АЗС
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти договорились с нефтяными компаниями о том, что меры по насыщению рынка коснутся и независимых автозаправок. Об этом в эфире Первого канала сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, на АЗС вертикально интегрированных компаний необходимые объемы топлива присутствуют, а вводившиеся до этого ограничения снимаются. При этом зампред правительства обратил внимание на обеспечение регионов, где работает большое количество независимых заправок.

«Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

На фоне перебоев с топливом в июне-июле многие частные заправки останавливали работу и даже выставлялись на продажу. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договориться быстрее, чтобы они тоже здесь не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС», — подчеркивал в этой связи президент России Владимир Путин.

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