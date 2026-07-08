Путин призвал не зажимать топливо

Вертикально интегрированные компании (ВИНКи) не должны реализовывать топливо только на своих АЗС. Не зажимать топливо бизнес призвал президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
В ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что ВИНКи должны продавать топливо независимым игрокам рынка. Это позволит решить проблемы с топливообеспечением в стране.
Также Путин подчеркнул, что у российской энергосистемы очень высокий запас прочности.
«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договориться быстрее, чтобы они тоже здесь не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС», — заявил он.
По словам вице-премьера Александра Новака, принятые правительством меры «частично стабилизировали» ситуацию, но в целом она остается непростой. Он признал, что вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечных потребителей.