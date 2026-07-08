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19:02, 8 июля 2026Экономика

Путин призвал не зажимать топливо

Путин: Вертикально интегрированные компании не должны зажимать топливо для своих АЗС
Вячеслав Агапов

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Вертикально интегрированные компании (ВИНКи) не должны реализовывать топливо только на своих АЗС. Не зажимать топливо бизнес призвал президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что ВИНКи должны продавать топливо независимым игрокам рынка. Это позволит решить проблемы с топливообеспечением в стране.

Также Путин подчеркнул, что у российской энергосистемы очень высокий запас прочности.

«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договориться быстрее, чтобы они тоже здесь не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС», — заявил он.

По словам вице-премьера Александра Новака, принятые правительством меры «частично стабилизировали» ситуацию, но в целом она остается непростой. Он признал, что вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечных потребителей.

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