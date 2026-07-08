Путин призвал не зажимать топливо

Путин: Вертикально интегрированные компании не должны зажимать топливо для своих АЗС

Вертикально интегрированные компании (ВИНКи) не должны реализовывать топливо только на своих АЗС. Не зажимать топливо бизнес призвал президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что ВИНКи должны продавать топливо независимым игрокам рынка. Это позволит решить проблемы с топливообеспечением в стране.

Также Путин подчеркнул, что у российской энергосистемы очень высокий запас прочности.

«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договориться быстрее, чтобы они тоже здесь не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС», — заявил он.

По словам вице-премьера Александра Новака, принятые правительством меры «частично стабилизировали» ситуацию, но в целом она остается непростой. Он признал, что вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечных потребителей.