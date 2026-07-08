Спрос на топливо в России вырос на треть

Новак: Спрос на топливо в России вырос примерно на треть

В настоящее время спрос на топливо в России вырос примерно на треть. Такое данные на совещании с правительством озвучил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

По словам Новака, принятые правительством меры «частично стабилизировали» ситуацию, но в целом она остается непростой. Он признал, что вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечных потребителей. «Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, росту времени заправки», — цитирует его газета «Ведомости».

Также во время совещания он объявил, что Россия ввела запрет на экспорт дизеля. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, вице-премьер указал, что в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов. Говоря о мерах, предпринятых властями для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, зампредседателя кабинета министров подчеркнул, что загрузка действующих российских НПЗ увеличена до максимального уровня.