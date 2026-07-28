В российском городе мужчина выпрыгнул из окна в попытке спастись от огня

В Самаре мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб

В Самаре произошел пожар в жилом доме в центре города. Жертвой происшествия стал мужчина — он пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, пожар возник на шестом этаже в доме на улице Тухачевского. На опубликованных кадрах видны пламя и дым, который идет сразу из нескольких окон. «По словам очевидцев, были слышны хлопки», — говорится в сообщении. Отмечается, что одна пожарная машина не смогла проехать во двор из-за припаркованных автомобилей.

По данным областной прокуратуры, огонь перекинулся на седьмой этаж. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области внезапно вспыхнули 12 строений, среди них восемь жилых домов.