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23:45, 28 июля 2026 (обновлено: 23:50, 28 июля 2026)Россия

В российском городе мужчина выпрыгнул из окна в попытке спастись от огня

В Самаре мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Самаре произошел пожар в жилом доме в центре города. Жертвой происшествия стал мужчина — он пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, пожар возник на шестом этаже в доме на улице Тухачевского. На опубликованных кадрах видны пламя и дым, который идет сразу из нескольких окон. «По словам очевидцев, были слышны хлопки», — говорится в сообщении. Отмечается, что одна пожарная машина не смогла проехать во двор из-за припаркованных автомобилей.

По данным областной прокуратуры, огонь перекинулся на седьмой этаж. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области внезапно вспыхнули 12 строений, среди них восемь жилых домов.

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