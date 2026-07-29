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03:12, 29 июля 2026Мир

Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара

Мирошник обвинил Зеленского в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Родион МТАССирошник в беседе с ТАСС обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара и попытках получить еще больше денег от европейских партнеров.

Дипломат подчеркнул, что главная задача любых действий, в которые ввязывается украинский лидер – это получение поддержки и финансирования.

«Вот, мол, сейчас иранцы на нас будут нападать, что нужно делать вам, европейским партнерам? (Я говорю с точки зрения Зеленского). Конечно же, дать денег Киеву!» — подчеркнул Мирошник.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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