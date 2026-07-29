Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России

На Греции сказалось отсутствие туристов из России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую организацию Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE), сильнее всего пострадала Северная Греция, в том числе Салоники и Халкидики.
«Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», — говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что в этом регионе туристы из России в среднем тратили на одного человека больше, чем гости из других стран. При этом в INSETE подчеркнули, что со временем Греции все же удалось компенсировать потерю россиян туристами из других европейских стран.
Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что рост турпотока в Европу, который наблюдался последние несколько лет, постепенно будет снижаться.