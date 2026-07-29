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02:46, 29 июля 2026Экономика

Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России

INSETE: Греция пострадала из-за отсутствия туристов из России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Греции сказалось отсутствие туристов из России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую организацию Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE), сильнее всего пострадала Северная Греция, в том числе Салоники и Халкидики.

«Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», — говорится в сообщении.

Эксперты пояснили, что в этом регионе туристы из России в среднем тратили на одного человека больше, чем гости из других стран. При этом в INSETE подчеркнули, что со временем Греции все же удалось компенсировать потерю россиян туристами из других европейских стран.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что рост турпотока в Европу, который наблюдался последние несколько лет, постепенно будет снижаться.

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