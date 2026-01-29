Реклама

Названы европейские страны-лидеры по запросам на поездки у россиян

Турэксперт Котляр: Рост турпотока в Европу постепенно будет снижаться
Алина Черненко

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр спрогнозировала, что рост турпотока в Европу, который наблюдался последние несколько лет, постепенно будет снижаться. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее словам, теперь туристы едут в Италию или Францию не «просто погулять», а по веским причинам: бизнес, недвижимость, семья, встречи с друзьями или родными. Иногда соотечественники выбирают горнолыжные выезды или сложные комбинированные маршруты, ради которых готовы платить и ждать.

Котляр также назвала страны-лидеры по запросам на поездки у россиян. В их числе оказались Италия, Франция и Швейцария.

«​Массовая история вроде Греции почти сошла на нет — слишком сложно и дорого для обычного отпуска. Тот же турецкий Бодрум сейчас выигрывает просто за счет цены и предсказуемости», — добавила она.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что консульства стран Шенгенского соглашения почти перестали выдавать заявителям из России многократные визы. По итогам 2025 года их доля рухнула до 9-18 процентов.

