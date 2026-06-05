В России высказались о тренде на «мам выходного дня»

Депутат Останина раскритиковала тренд на «мам выходного дня»

Тренд на «мам выходного дня» — это уступка со стороны женщин, которая не идет на пользу ни самим женщинам, ни их детям, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Набирающее популярность явление она раскритиковала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что в России растет число «мам выходного дня», сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что вместо долгих судебных тяжб за право на опеку женщины все чаще подписывают мировые соглашения, отдавая детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь навещают их по выходным, продолжая выстраивать карьеру и заниматься собой.

Депутат призналась, что негативно относится к ситуациям, когда матери добровольно передают права на полную опеку отцам, а сами лишь навещают детей по выходным. Однако понятно, почему женщины идут на это, указала политик. Далеко не в каждой семье, по ее словам, удается в случае, если отношения между родителями окончательно сошли на нет, в интересах ребенка принять решение о том, чтобы оба родителя цивилизованно принимали участие в его воспитании.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что и мама, и папа должны ежедневно, ежечасно, ежеминутно присутствовать в жизни ребенка. Речь идет не только о физическом присутствии — речь идет о моментах воспитательных, которые выстраивают родители по отношению к своим детям», — высказалась Останина.

Ребенок имеет право на семью, а каждый родитель, согласно Конституции, имеет равные права и несет равные обязанности по отношению к ребенку, отметила парламентарий.

«Использовать это право на воспитание ребенка раз в неделю и раз в неделю выполнять свои обязательства со стороны, предположим, мамы, как в этой ситуации, конечно, недопустимо. Это в ущерб самому ребенку. Я думаю, что это не укрепит связь между мамой и ребенком, а создаст какую-то такую видимость того, что эти отношения окончательно не разладились, и второе — может быть, приведет к каким-то дальше обидам во взрослом возрасте», — поделилась спикер.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил тренд на декретный отпуск отцов экономическими причинами.