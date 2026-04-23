В России объяснили массовую готовность мужчин уходить в декрет

Депутат Милонов: Массовая готовность мужчин к декрету обусловлена экономически

Готовность все большего количества мужчин уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги растет по экономическим причинам, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Своим видением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что доля согласных и несогласных с таким решением оказалась равной впервые с 2015 года. Таким образом, суммарно 50 процентов мужчин не исключают для себя возможности ухода в декрет.

Это индикатор того, что в стране есть некие проблемы с малым бизнесом, полагает депутат.

Как правило, мужчина зарабатывает больше, чем жена, и он по соглашению в семье приносит доход, а женщина ухаживает за ребенком, обозначил Милонов. Но очень часто супруга работает не в качестве инициативного предпринимателя, а в качестве наемного специалиста, причем иногда высокого уровня, поэтому ее гарантированный доход выше, чем доход мужчины, добавил он.

«Всякие гендерные стереотипы — это все ерунда. В России семья, несмотря на некий все-таки существующий патриархат, принимает экономически обусловленное решение. Если жена действительно обеспечивает большую долю дохода в семье, то мужчина готов смириться и заботиться о ребенке, чтобы освободить время для жены», — объяснил парламентарий.

До этого в России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком.

