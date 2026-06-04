Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о встрече и переговорах

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной.

Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения.

Без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины — это исторические документы Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева. «Это не каприз», — отметил российский лидер.

Президент также порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной.

«Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.

Зеленский предложил Путину встретиться и завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский сразу отреагировал на заявления Путина и опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Также Киев предлагает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возвращение гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности.

В письме Зеленский предложил определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что о письме будет доложено Путину после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.

Путин высказался о контроле Донбасса и переговорах с Украиной

Планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга, заявил Путин.

Он добавил, что Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе тех, которые были достигнуты с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Специальная военная операция (СВО) скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, подчеркнул Путин.

Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению Владимир Путин президент России

Он заявил, что Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Только за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, боюсь ошибиться, примерно 2440 квадратных километров Российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно Владимир Путин президент России

По его словам, под контролем российских войск находится вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР), а также 85 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Путин напомнил о первопричинах конфликта на Украине

Российский лидер напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления там всего русского.

В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского Владимир Путин президент России

Он добавил, что в республике подавляли значительную часть населения, отказавшуюся признать результаты госпереворота в стране.

Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе. Москва выступает против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

Он отметил, что что ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы.

Что касается переговорщика от Европы, президент подчеркнул, что обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно на уровне МИД или спецслужб. По его мнению, переговорщиком должен стать человек, которому можно доверять.

