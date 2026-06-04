ПМЭФ-2026. День второй

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20:58, 4 июня 2026Мир

Путин предложил ЕС способ помочь в урегулировании на Украине

Путин: ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европейский союз (ЕС) мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы. Об этом в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, в Киеве хорошо знают о том, что урегулирование конфликта должно лежать в рамках договоренностей России и США, достигнутых по итогам саммита на Аляске.

Ранее Путин заявил, что кандидатуру переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине можно обсуждать на уровне МИД или спецслужб, однако им должен стать человек, которому можно доверять. Президент подчеркнул, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами.

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