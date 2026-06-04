Путин высказался о контроле Донбасса и переговорах с Украиной

Путин: Планы «заключить сделку» и «контролировать Донбасс» не исключают друг друга

Планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку по Украине — не противоречит друг другу», — рассказал президент.

Он добавил, что Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе тех, которые были достигнуты с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Ранее Путин заявил, что Россию в конфликте на Украине интересует только реальная ситуация, а не оценки государственного секретаря США Марко Рубио.