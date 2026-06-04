Путин раскрыл отношение России к оценке Рубио украинского конфликта

Путин: Россию в конфликте на Украине интересует реальная ситуация, а не оценка Рубио

Россию в конфликте на Украине интересует только реальная ситуация, а не оценки государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

По словам российского лидера, Рубио — серьезный партнер, и Москва находится с ним в контакте. Как отметил президент, российскую сторону, вне сомнений, интересует, что американский госсекретарь говорит по конкретному вопросу, но это не главное.

«Все-таки нас больше интересует реальная ситуация, и если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга.