Путин рассказал об отношении России к возможному членству Украины в ЕС

Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе

Россия не выступает против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики [Германии Фридриха Мерца] о том, что Украина должна стать ассоциированным членом [ЕС] и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста», — сказал президент, отметив, что Москва выступает против того, чтобы Евросоюз превратился в военный блок.

Ранее Путин заявил, что ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы.