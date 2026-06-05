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21:13, 4 июня 2026Россия

Путин рассказал об отношении России к возможному членству Украины в ЕС

Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия не выступает против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики [Германии Фридриха Мерца] о том, что Украина должна стать ассоциированным членом [ЕС] и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста», — сказал президент, отметив, что Москва выступает против того, чтобы Евросоюз превратился в военный блок.

Ранее Путин заявил, что ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы.

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