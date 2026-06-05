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21:26, 4 июня 2026Россия

Путин напомнил о причинах начала конфликта на Украине

Путин напомнил, что в основе конфликта на Украине лежит подавление там всего русского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления там всего русского. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского», — сказал президент. Он добавил, что в республике также подавляли значительную часть населения, отказавшуюся признать результаты госпереворота в стране.

Ранее Путин заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе. Москва выступает против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

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