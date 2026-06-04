Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

Песков: Путин пока не имел возможности ознакомиться с письмом Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину высказался об открытом письме президенту России Владимиру Путину, опубликованном украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Да, мы видели, президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Сам он ознакомился с содержанием письма. О нем будет доложено главе государства после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.

Владимир Зеленский ранее опубликовал открытое письмо российскому лидеру, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

