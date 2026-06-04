Россиянам рассказали об ответственности за борщевик на участке

Глава Росреестра Скуфинский: Сразу штрафовать за борщевик на участке не будут

За выявленный на участке борщевик сразу штрафовать дачника не будут. В этом «Российскую газету» заверил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Изъятие участка — это долгая юридическая процедура, объясняет глава ведомства. Обнаружив сорняк в первый раз, ответственные органы выдадут дачнику предостережение в качестве профилактики. На устранение нарушений владельцу участку дается полгода. Если по истечении этого срока борщевик так и не уничтожен, на собственника могут подать в суд с требованием об изъятии участка.

Проверки по закону об освоении земель, по словам Скуфинского, еще не начались. Как он напомнил, законодательство предусматривает трехлетний срок на их обустройство. Таким образом, учитывая, что закон вступил в силу 1 марта 2025 года, контрольные мероприятия в его рамках будут проводиться не раньше марта 2028-го. Если же участок куплен под ИЖС, то к тем же трем годам прибавляется еще семь на строительство дома, указал собеседник газеты.

Новый закон об освоении участков и борщевиках уже вошел в инструментарий дачных аферистов. Мошенники начали рассылать владельцам участков смс и электронные письма о якобы выявленных нарушениях. В поддельных извещениях выставляется штраф, оплатить который предлагается по указанной ссылке. Нажимая на нее, дачник запускает схему со «взломом» аккаунта на «Госуслугах».