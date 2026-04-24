Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники грозят дачникам штрафами за борщевик и мусор

Мошенники стали выстраивать схемы вокруг новых законов об освоении участков. Как вычислить афериста дачнику, пишут «Известия».

Махинаторы стали рассылать СМС и электронные письма о якобы выявленных на участках нарушениях. Дачнику приходит поддельное извещение о захламлении надела или отсутствии борьбы с сорняками и выставляется штраф. В том же письме владельцу участка предлагается оплатить штраф со скидкой. Перейдя по указанной ссылке, дачник запускает уже привычную схему со «взломом» аккаунта на «Госуслугах». Настоящий всплеск случаев дачного мошенничества ожидается во время майских праздников, когда власти запустят проверку участков с помощью дронов, и в июне с началом цветения борщевика.

Помимо нововведений, связанных с нецелевым использованием земли и инвазивными растениями, мошенники используют и другие ухищрения. Свои схемы преступники проворачивают под предлогом спила деревьев, ремонта водопровода и электросетей, проверки счетчиков, замены оборудования, подключения к льготным тарифам и оплаты долгов. Отдельным направлением аферистских сценариев становятся кадастровые услуги — дачников обзванивают с целью уточнения границ участка, срочного межевания или регистрации строений. Зачастую мошенники, создавая общие чаты в мессенджерах и имитируя голос председателей СНТ с помощью технологии дипфейк, просят дать согласие на обработку персональных данных. Немало аферистов орудует через поддельные сайты для оплаты членских взносов и госпошлин за оформление или переоформление прав на участок.

Столкнуться с мошенничеством можно и при покупке дачного участка. К примеру, покупателя могут не уведомить о наличии ограничений по пользованию или неузаконенной перепланировке.