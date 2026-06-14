ФИФА попросила сборную Сенегала поменять форму перед чемпионатом мира

ФИФА попросила сборную Сенегала поменять игровую форму перед чемпионатом мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Сенегала заменить игровую форму перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Микки Джуниор.

Организация попросила команду убрать звезду с формы. По правилам ФИФА звезды на игровой форме разрешены только за победы на чемпионатах мира. Сенегал ни разу не выиграл мундиаль.

Сборная Сенегала начнет турнир матчем против национальной команды Франции 16 июня 2026 года. В групповом этапе команда также сыграет с Норвегией и Ираком.

Ранее ФИФА потребовала от сборной Египта заменить игровую форму перед началом чемпионата мира 2026 года. Организация попросила убрать семь звезд над логотипом и заменить золотой цвет на именах и номерах игроков.