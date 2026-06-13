ФИФА попросила сборную Египта поменять форму перед чемпионатом мира

ФИФА попросила сборную Египта поменять игровую форму перед чемпионатом мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Египта заменить игровую форму перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Daily Sports.

Организация попросила убрать семь звезд над логотипом и заменить золотой цвет на именах и номерах игроков. Проблема возникла из-за того, что звезды на форме египетской команды символизируют рекордные семь титулов на Кубке африканских наций. ФИФА также потребовала заменить золотой цвет, которым выполнены имена игроков и их номера на форме.

По правилам ФИФА звезды на игровой форме разрешены только за победы на чемпионатах мира. Египет ни разу не выиграл мундиаль.

Сборная Египта начнет турнир матчем против национальной команды Бельгии 15 июня 2026 года. В групповом этапе команда также сыграет с Новой Зеландией (22 июня) и Ираном (27 июня).