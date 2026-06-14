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17:11, 14 июня 2026Спорт

Хиддинк прокомментировал обвинения в употреблении допинга Россией на Евро-2008

Тренер Хиддинк отверг обвинения в адрес сборной России в употреблении допинга на Евро-2008
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Andrey Fokin / Russian Look / Globallookpress.com

Тренер Гус Хиддинк отверг обвинения в адрес футбольной сборной России в употреблении допинга на Евро-2008. Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт ранее заявил, что, по его мнению, россияне применяли допинг на том турнире.

«Наша команда обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьез», — ответил Хиддинк.

Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. В четвертьфинале она обыграла в дополнительное время голландцев со счетом 3:1.

Ранее украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о якобы существующей у него обязанности работать на российские спецслужбы. Тренер опроверг информацию, назвав ее бредовыми фейками. Он подчеркнул, что у него есть только одно гражданство, и оно не румынское.

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