Бывший игрок сборной Нидерландов намекнул на допинг у российских футболистов на Евро-2008

Ван дер Варт намекнул на допинг у футболистов сборной России на Евро-2008

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт намекнул на то, что футболисты российской национальной команды использовали допинг на чемпионате Европы по футболу 2008 года. Об этом сообщает Sportnieuws.

Вспоминая матч с россиянами в 1/4 финала турнира, Ван дер Варт отметил, что все их удары проходили мимо ворот команды Гуса Хиддинка. «В Базеле было +40 градусов, мы были совершенно разбиты. Началось дополнительное время, а они были как новенькие», — заяви Ван дер Варт.

По словам голландца, на результат игры могла повлиять «допинговая история в России». «Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись», — заявил бывший полузащитник.

Матч прошел летом 2008 года, основное время поединка закончилось со счетом 1:1. В овертайме россияне забили два мяча и вышли в полуфинал турнира.