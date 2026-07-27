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09:19, 27 июля 2026Путешествия

В ФАР назвали две причины смерти альпинистов на Эльбрусе

Альпинист Яковенко: Отсутствие планирования стало причиной смерти альпинистов на Эльбрусе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Evgeny Haritonov / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие правильного планирования и нужной реакции — две причины, которые привели к смерти альпинистов на Эльбрусе. Такие основания для трагедии назвал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко, сообщил ТАСС.

По мнению эксперта, взбиравшиеся на самую высокую горную вершину России и Европы люди не оценили негативный прогноз погоды, поэтому холод застал их врасплох.

Вывод подтвердил и выживший на Эльбрусе альпинист Харис Адилович. По его словам, команда была хорошо обучена, однако у группы не было гида, а природные условия оказались серьезнее ожидаемых.

Ранее стало известно, что 25 июля группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины подала сигнал бедствия. Альпинисты застряли на высоте 5,1 тысячи метров и не смогли самостоятельно спуститься.

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