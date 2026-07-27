Появились подробности о получаемой шпионом Новой Зеландии информации о России

Новая Зеландия хотела получить от россиянина информацию о сотрудничестве РФ и стран АТР

Новая Зеландия хотела получить от 55-летнего жителя Хабаровска информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом пишет РИА Новости.

Службу безопасности и разведки Новой Зеландии создали условия для «инициативного шпионажа» — они размещают в интернете рекламу о такой возможности. В данной ситуации ФСБ удалось своевременно выявить контакт россиянина с иностранной разведкой.

О задержании мужчины стало известно ранее. Оно попало на видео.