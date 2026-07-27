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10:01, 27 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о получаемой шпионом Новой Зеландии информации о России

Новая Зеландия хотела получить от россиянина информацию о сотрудничестве РФ и стран АТР
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Новая Зеландия хотела получить от 55-летнего жителя Хабаровска информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом пишет РИА Новости.

Службу безопасности и разведки Новой Зеландии создали условия для «инициативного шпионажа» — они размещают в интернете рекламу о такой возможности. В данной ситуации ФСБ удалось своевременно выявить контакт россиянина с иностранной разведкой.

О задержании мужчины стало известно ранее. Оно попало на видео.

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