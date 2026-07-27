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Силовые структуры
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09:31, 27 июля 2026 (обновлено: 09:42, 27 июля 2026)Силовые структуры

ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона

Задержание работавшего на разведку Новой Зеландии россиянина показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ 55-летнего жителя Хабаровска за шпионаж в интересах Новой Зеландии попало на видео. Ролик публикует ТАСС

На кадрах видно, что подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа ФСБ на одной из улиц города. После он был доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения. На видео демонстрируются кадры с обыска дома у задержанного, в ходе которого были найдены множество пачек с долларами. Также видно, что шпион увлекался моделированием, дома у него модели военной техники западных стран и Японии.

Задержанный сам вышел на связь с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Из корыстных побуждений он стал через почту и мессенджеры передавать информацию, которая может быть использована против безопасности России.

О его задержании стало известно 27 июля.

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