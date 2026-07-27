Шпиона Новой Зеландии задержали в российском регионе

В Хабаровске ФСБ задержала местного жителя за шпионаж в интересах Новой Зеландии

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя за шпионаж в интересах Новой Зеландии. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»), он арестован.

По версии следствия, задержанный сам вышел на связь с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Из корыстных побуждений он стал через почту и мессенджеры передавать информацию, которая может быть использована против безопасности России.

Ранее в Севастополе местный житель, много лет занимающийся ремонтом вооружения на государственных и частных оборонных предприятиях, вышел на контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института (НИИ) и предложил свои консультации.