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Силовые структуры
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20:43, 24 июля 2026 (обновлено: 20:54, 24 июля 2026)Силовые структуры

Консультации иностранного НИИ обернулись для россиянина встречей с ФСБ

В Севастополе мужчине грозит до семи лет тюрьмы за консультации иностранного НИИ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Севастополе местный житель, много лет занимающийся ремонтом вооружения на государственных и частных оборонных предприятиях, вышел на контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института (НИИ) и предложил свои консультации. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, он предложил свои услуги по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок, состоящих на вооружении оборонного ведомства другого государства. Севастополец осознавал, что такие услуги относятся к продукции военного назначения и наносят ущерб интересам России в сфере военно-технического сотрудничества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве ФСБ задержала 30-летнюю женщину при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности.

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