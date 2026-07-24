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Силовые структуры
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08:53, 24 июля 2026 (обновлено: 09:05, 24 июля 2026)Силовые структуры

ФСБ раскрыла готовившую теракт против сотрудника органов безопасности россиянку

В Москве ФСБ задержала женщину, ставящую СВУ под машину сотрудника органов безопасности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

В Москве ФСБ задержала 30-летнюю женщину при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 УК РФ («Покушение на теракт») и части 3 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»). Фигурантка арестована.

По данным правоохранителей, задержанная причастна к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. Посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp (компания Meta, признана экстремистской и запрещенной в РФ) они установила контакт с куратором. Женщина заявила ему, что готова участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в Евросоюз.

По заданию представителя украинской спецслужбы фигурантка сначала транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину для прохождения инструктажа по проведению диверсионно-террористической деятельности, а потом вернулась в Россию. В Самаре, на окраине города, она забрала из тайника взрывное устройство, которое привезла в Москву.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) забросила в Донецкую Народную Республику (ДНР) завербованного агента Владислава Акимова под видом беженца.

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