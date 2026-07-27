Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 27 июля 2026 (обновлено: 10:36, 27 июля 2026)Мир

Польша поставила жесткое условие по вступлению Украины в ЕС

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Украина не вступит в ЕС с Бандерой на флаге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock / Fotodom

Украина не станет частью Европейского союза (ЕС) с лидером Организации украинских националистов (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степаном Бандерой на флаге, предстоят годы переговоров о ее возможности вступить в объединение. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит портал Wirtualna Polska.

«Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге (...). Это само собой разумеющееся: вы не можете строить европейскую общность на истории, которая чужда этому сообществу», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что ЕС предстоят «годы переговоров» с Украиной по вопросу борьбы с коррупцией.

24 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Украину не включать Бандеру в «национальный пантеон», поскольку это создаст проблемы для вступления в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Wildberries эвакуировала свои логистические объекты в Удмуртии
    Президента Польши обвинили во лжи о Patriot для Украины
    Ушедший из России автогигант впал в пессимизм
    Долина похвасталась подаренной ей квартирой
    С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей
    В России резко подешевели несколько машин китайских производителей
    Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026
    Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке
    В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok