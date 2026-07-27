Польша поставила жесткое условие по вступлению Украины в ЕС

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Украина не вступит в ЕС с Бандерой на флаге

Украина не станет частью Европейского союза (ЕС) с лидером Организации украинских националистов (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степаном Бандерой на флаге, предстоят годы переговоров о ее возможности вступить в объединение. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит портал Wirtualna Polska.

«Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге (...). Это само собой разумеющееся: вы не можете строить европейскую общность на истории, которая чужда этому сообществу», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что ЕС предстоят «годы переговоров» с Украиной по вопросу борьбы с коррупцией.

24 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Украину не включать Бандеру в «национальный пантеон», поскольку это создаст проблемы для вступления в Евросоюз.