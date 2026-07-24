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13:07, 24 июля 2026 (обновлено: 13:25, 24 июля 2026)Мир

Глава МИД Польши обратился к Украине с призывом из-за Бандеры

Глава МИД Польши Сикорский: Ценности Бандеры враждебны Европейскому союзу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину не включать лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру в «национальный пантеон», поскольку это создаст проблемы для вступления в Евросоюз. Об этом он заявил в эфире TVP Info.

«Бандера придерживался крайне националистической идеологии. Эти ценности враждебны Европейскому союзу. Первый кластер посвящен вопросам фундаментальных ценностей. А ценности вроде тех, которые бытовали в Европе 1940-х годов, противоречат духу ЕС», — сказал он.

Глава МИД Польши отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский совершил ошибку, когда решил заручиться поддержкой крайне правых украинцев.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Вятрович заявил, что украинцы не позволят пожертвовать памятью о Степане Бандере, а также о командире Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Романе Шухевиче ради европейской интеграции.

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