На Украине не захотели отказываться от Бандеры ради вступления в ЕС

Депутат Рады Вятрович: Украинцы не позволят пожертвовать памятью о Бандере ради ЕС

Украинцы не позволят пожертвовать памятью о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степане Бандере, а также о командире Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Романе Шухевиче ради европейской интеграции. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Владимир Вятрович в интервью «Украинской правде».

«Ни Бандера, ни Шухевич не призовут украинцев пожертвовать памятью о себе ради европейской интеграции. А современные защитники Украины не позволят пожертвовать памятью о Бандере и Шухевиче», — заявил он.

Так Вятрович ответил на вопрос о том, может ли Украина пойти по пути Хорватии и отказаться от национальных героев для того, чтобы стать частью Европейского союза.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации УПА. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подчеркнул, что усиление конфронтации Киева и Варшавы еще впереди.