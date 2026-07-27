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18:42, 27 июля 2026 (обновлено: 18:51, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на визит Зеленского в Британию

Депутат Чепа: Задача визита Зеленского в Британию — заполучить военное оборудование
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главная задача визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с премьер-министром Эндрю Бернемом — заполучить необходимое Киеву военное оборудования, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Не секрет, что [бывший премьер-министр Великобритании Кир] Стармер был один из самых главных сторонников Зеленского и делал все, чтобы поддержать его и усиливать программы поставок оружия и денег на Украину. После смены премьера задача Зеленского — попытаться продолжить и выстроить ту же линию. Я думаю, что это на сегодняшний день главная задача», — отреагировал Чепа.

При этом депутат напомнил, что Бернем, став премьером, заявил, что продолжит линию предшественника.

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Также Чепа отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что попытки Киева заполучить ПВО от США затруднены, а Евросоюз имеет небольшие возможности.

«Поэтому Зеленский ищет, как и где ему заполучить необходимое военное оборудование, за которым сегодня ВСУ теряют позиции. Мы видим неудачно прошедший саммит НАТО. Поэтому сегодня эта задача остается на Великобритании, которая продвигает свои интересы на Украине — войны до последнего украинца. Это лозунг [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. Мы это помним. Сегодня Великобритания продолжает придерживаться этой линии», — заключил политик.

Ранее Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с Бернемом. Он добавил, что планирует встретиться с украинскими военнослужащими, которые сейчас находятся в королевстве.

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