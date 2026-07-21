«Это серьезная ошибка». Что известно о новом премьер-министре Великобритании и как он повлияет на украинский конфликт?

Политолог Саймонс: Новый премьер Британии будет дальше поддерживать Украину

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сменивший Кира Стармера, будет и дальше поддерживать Украину и проводить антироссийскую внешнюю политику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Политика в отношении Украины останется неизменной, она является ключевой частью идеологической идентичности блока НАТО Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

22 июня глава британского правительства Кир Стармер официально подал в отставку на фоне серьезного внутриполитического кризиса. В мае правящая Лейбористская партия показала слабые результаты на местных выборах — это привело к потере доверия к премьеру и начались слухи о его отставке.

«Точкой невозврата» стала победа бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма на довыборах в парламент в избирательном округе Мейкерфилд, став самым популярным политиком внутри лейбористов. На этом фоне Стармер решил уступить власть и 20 июня король Великобритании Карл III назначил нового премьер-министра.

Кто такой Энди Бернем? Эндрю Мюррей «Энди» Бернем — британский политик, бывший министр культуры, СМИ и спорта, экс-министр здравоохранения и до недавнего времени мэр Большого Манчестера. Известен в прессе как «Король Севера», потому что отстаивал интересы жителей Большого Манчестера во время пандемии COVID-19. Бернем родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля, в строгой католической семье. Таким образом, он стал первым премьер-министром в истории Великобритании, исповедующим католицизм. Политикой Бернем стал интересоваться под влиянием родителей, которые были членами профсоюзов и активными сторонниками Лейбористской партии. Сам Бернем вступил в Лейбористскую партию в 15 лет, впечатлившись драмой «Парни на обочине» (Boys from the Blackstuff) о жизни безработных в Ливерпуле. В 1994 году он стал помощником члена парламента от Лейбористской партии Тессы Джоуэлл, а в 1998-м — специальным советником министра культуры, СМИ и спорта Криса Смита в правительстве Тони Блэра. В 2001 году Бернем был избран в Палату общин от округа Ли (Большой Манчестер). Затем он переизбирался в 2005, 2010 и 2015 годах. В 2016 году Бернем оставил парламент, а в 2017-м был избран мэром Большого Манчестера — города-графства на северо-западе Англии. Позже политик переизбрался на этот пост в 2021 и 2024 годах. На должности мэра он обрел свою популярность и прозвище «Король Севера». Во время пандемии COVID-19 политик открыто критиковал консервативное правительство Бориса Джонсона за недостаточное финансирование северных регионов. На фоне своей популярности Бернем победил на довыборах в Палату общин, прошедших 18 июня 2026 года а уже на следующий день ушел с поста мэра Большого Манчестера. После этого премьер-министр Кир Стармер решил уступить ему пост лидера Лейбористской партии и главы британского правительства.

По данным газеты The Guardian, приход Бернема к власти немедленно вызвал ажиотаж европейских политиков. Председатель Европейского совета Антониу Коста заявил, что с нетерпением ждет «продолжения углубления сотрудничества на благо наших граждан и бизнеса» с новым британским премьером, высоко оценив «новый позитивный импульс» в отношениях Лондона и Брюсселя.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин выразил надежду на сотрудничество с Бернемом в углублении отношений Британии с Ирландией и ЕС, отметив его активную позицию по укреплению связей в бытность мэром Большого Манчестера.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также подтвердил, что «Великобритания и Германия — близкие союзники и партнеры», и сердечно пригласил Бернема посетить Берлин в ближайшее время для обсуждения предстоящих вызовов.

По словам самого Бернема, его первыми звонками станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским

При этом новым глава британского правительства добавил, что будет и далее «100 процентов» поддерживать Киев. По словам Саймонса, это закономерно — от Бернема не следует ожидать никаких изменений по России и Украине.

«Великобритания придерживается стратегического курса на сдерживание стран Глобального Юга и России, которые могут угрожать однополярному лидерству США», — подчеркнул эксперт.

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Какие проблемы ждут британского премьера из-за Трампа?

Одной из главных проблем Бернема станут отношения с США и лично с Трампом, ухудшившиеся при правительстве Стармера.

25 июня президент США заявил, что он «не в восторге» от Бернема как премьер-министра Великобритании. В частности, Трамп требовал от Стармера начать разработку нефти в Северном море, чтобы улучшить свое экономическое положение. Отказ лейбористов от этой меры под предлогом защиты окружающей среды вызывал раздражение у хозяина Белого дома.

Я ничего не знаю [про Бернема]. Я знаю, что он был, кажется, мэром города. Я слышал, что он крайне либерален, а это значит, что он, вероятно, не откроет Северное море Дональд Трамп президент США

Однако 19 июля Трамп заявил, что Бернем прислушался к нему и откроет ресурсы Северного моря. По его словам, это поможет Соединенному Королевству выйти из «нищей катастрофы».

Как отметил Саймонс, Бернем учтет ошибки Стармера и попытается манипулировать Трампом.

Бернем будет подлизываться к Трампу, чтобы манипулировать им. Стармер совершил серьёзную ошибку, помогая демократам и проиграл. А вот Бернем понимает, что Трамп — нарцисс и страдает от сильной мании величия Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Политолог также подчеркнул, что Великобритания и далее будет находиться в зависимом от США положении и при Бернеме не стоит ожидать какой-либо смены курса.

Он добавил, что история с Северным морем лишь подтверждает этот факт: «По сути, Великобритания стала колонией США, и их внутренний рабский менталитет позволяет им чувствовать себя в безопасности и комфорте в этой роли».

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Сможет ли Бернем удержаться на посту премьера Британии?

Тем не менее, Саймонс указал, что Бернем столкнется с теми же проблемами, какие были у Стармера сразу после прихода к власти.

Бернем и Стармер принадлежат к одному и тому же политическому классу. Могут быть некоторые незначительные различия в риторике по популярным или деликатным темам, но они остаются либералами-глобалистами, оторванными от мира Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Нестабильное положение нового премьера также связано со слухами о досрочных выборах. Бернем опроверг их и заявил, что его правительство будет работать в рамках текущего парламентского срока, когда лейбористы удерживают большинство мест в парламенте.

Такое решение может быть связано с опросами общественного мнения, которые пророчат поражение Лейбористской партии.