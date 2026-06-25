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08:48, 25 июня 2026Мир

Трамп остался не в восторге от возможного будущего премьера Великобритании

Трамп назвал кандидата на пост премьера Великобритании Бернема слишком либеральным
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Эндрю Бернем

Эндрю Бернем. Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Президент США Дональд Трамп остался не в восторге от возможного будущего премьер-министра Великобритании Энди Бернема, пренебрежительно высказавшись о нем на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи в Белом доме журналист спросил политика о том, что ему известно о бывшем мэре Большого Манчестера, который может прийти на смену Киру Стармеру.

«Я ничего не знаю. Я знаю, что он был, кажется, мэром города. Я слышал, что он крайне либерален, а это значит, что он, вероятно, не откроет Северное море», — сказал американский лидер.

Ранее Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание. Отмечается, что это их первая встреча после того, как Стармер объявил о своей скорой отставке и новых выборах лидера Лейбористской партии.

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