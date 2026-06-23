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20:49, 23 июня 2026Мир

Стармер провел тайное совещание со своим вероятным преемником

Sky News: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, бывший мэр Манчестера Энди Бернем провели тайное совещание. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Кир Стармер и Энди Бернем встретились и провели тайные переговоры, которые длились около часа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча Стармера с Бернемом после того, как он объявил о своей скорой отставке и новых выборах лидера Лейбористской партии. Содержание их беседы на данный момент неизвестно.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром 22 июня.

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