Стармер провел тайное совещание со своим вероятным преемником

Sky News: Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, бывший мэр Манчестера Энди Бернем провели тайное совещание. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Кир Стармер и Энди Бернем встретились и провели тайные переговоры, которые длились около часа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча Стармера с Бернемом после того, как он объявил о своей скорой отставке и новых выборах лидера Лейбористской партии. Содержание их беседы на данный момент неизвестно.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром 22 июня.