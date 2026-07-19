Трамп назвал Британию «нищей катастрофой» и призвал ее начать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Великобританию «бедной страной-катастрофой». Он рассказал о планах нового премьер-министра страны Энди Бернэма начать добычу нефти в Северном море, что позволит превратить страну в одну из самых богатых в мире.

«Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира», — написал Трамп.

Глава Белого дома также раскритиковал закупки Лондоном энергоресурсов у Норвегии, назвав это «нелепым». Он заявил о большом потенциале Великобритании и призвал ее начать добывать нефть.

Ранее Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность».

