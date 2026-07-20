Sky News: Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании

Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

«Букингемский дворец подтвердил, что Энди Бернэм теперь официально является премьер-министром», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, король Великобритании Карл III пригласил Бернема сформировать правительство, и он принял предложение.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что главное отличие Бернема от его предшественника Кира Стармера — акцент на социальных вопросах. Однако, по его мнению, Бернем столкнется с теми же бюджетными проблемами, а внешнеполитический курс останется антироссийским.