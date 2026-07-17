Названо главное отличие будущего премьера Британии от Стармера

Политолог Мезюхо: Главное отличие Бернема от Стармера — акцент на социальных вопросах

Главное отличие будущего премьер-министра Британии Энди Бернема от Кира Стармера — акцент на социальных вопросах, отметил политолог Иван Мезюхо. Однако в разговоре с «Лентой.ру» политолог отметил, что он столкнется с теми же бюджетными проблемами, а внешнеполитический курс останется антироссийским.

«Бернем много говорит о социальных вопросах, здравоохранении, миграционной политике и экономическом росте. Но ключевой проблемой станет реализация этих проектов — он не дает ответа, где возьмет столько денег. Поэтому новый премьер столкнется с теми же бюджетными проблемами, что и Стармер. Я не исключаю, что Бернему не удастся стабилизировать рейтинги лейбористов, и партия вновь может уйти в многолетнюю оппозицию», — пояснил Мезюхо.

По его словам, с точки зрения российских интересов ничего кардинально не поменяется. Бернем продолжит поддерживать Украину в эскалации конфликта, а антироссийский крен во внешней политике не изменится.

Определенной интригой, считает политолог, остается лишь то, кто возглавит дипломатическое ведомство при новом премьере.

«Рассчитывать на то, что при Бернеме Великобритания снизит градус антироссийской политики, не приходится. России надо быть готовой к продолжению внешнеполитического курса Стармера, который иначе как русофобским и антироссийским назвать нельзя», — заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Бернем почти не коснулся вопросов внешней политики и не упомянул Украину в своей первой речи в качестве лидера Лейбористской партии. Сообщается, что в первом выступлении перед однопартийцами Бернем выразил благодарность бывшему премьер-министру Киру Стармеру и заверил, что прекратит внутренние разногласия в партии.

