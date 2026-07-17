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16:19, 17 июля 2026Мир

Кандидат на пост премьера Великобритании проигнорировал тему Украины в своей первой речи

РИА Новости: Бернем не упомянул Украину в своем первом выступлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем почти не коснулся вопросов внешней политики и не упомянул Украину в своей первой речи в качестве лидера Лейбористской партии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на выступление политика.

Сообщается, что в первом выступлении перед однопартийцами Бернем выразил благодарность бывшему премьер-министру Киру Стармеру и заверил, что прекратит внутренние разногласия в партии. Он также раскритиковал политику приватизации и заявил о намерении восстановить промышленность.

Речь Бернема длилась около 30 минут. За время выступления он произнес только одну фразу, связанную с внешней политикой. Он пообещал «восстановить репутацию Британии на мировой арене». Внешнеполитических вопросов, в том числе Украины, США и Ирана, политик в своей речи не касался.

Ранее Энди Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газы.

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