Кандидат на пост премьера Великобритании проигнорировал тему Украины в своей первой речи

РИА Новости: Бернем не упомянул Украину в своем первом выступлении

Вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем почти не коснулся вопросов внешней политики и не упомянул Украину в своей первой речи в качестве лидера Лейбористской партии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на выступление политика.

Сообщается, что в первом выступлении перед однопартийцами Бернем выразил благодарность бывшему премьер-министру Киру Стармеру и заверил, что прекратит внутренние разногласия в партии. Он также раскритиковал политику приватизации и заявил о намерении восстановить промышленность.

Речь Бернема длилась около 30 минут. За время выступления он произнес только одну фразу, связанную с внешней политикой. Он пообещал «восстановить репутацию Британии на мировой арене». Внешнеполитических вопросов, в том числе Украины, США и Ирана, политик в своей речи не касался.

Ранее Энди Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газы.