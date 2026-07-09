Вероятный преемник Стармера пригрозил одной стране новыми санкциями

Вероятный преемник Стармера Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями

Энди Бернем, вероятный преемник премьера Великобритании Кира Стармера, пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газа. Такое заявление он сделал в соцсети X.

«Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня. Мы наблюдаем всплеск насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также расширение незаконных поселений», — посетовал Бернем.

Он также заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять присутствие в Газе, и обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве перспектив на реализацию решения о двух государствах.

Ранее Энди Бернем заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.