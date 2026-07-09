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23:38, 9 июля 2026Мир

Вероятный преемник Стармера пригрозил одной стране новыми санкциями

Вероятный преемник Стармера Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Энди Бернем, вероятный преемник премьера Великобритании Кира Стармера, пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газа. Такое заявление он сделал в соцсети X.

«Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня. Мы наблюдаем всплеск насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также расширение незаконных поселений», — посетовал Бернем.

Он также заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять присутствие в Газе, и обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве перспектив на реализацию решения о двух государствах.

Ранее Энди Бернем заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

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