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10:35, 30 июля 2026Спорт

Латвийскую чемпионку мира возмутили связанные с россиянами действия властей

Волейболистка Граудиня: Власти Латвии не правы, заставляя высказываться о россиянах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yukihito Taguchi / USA TODAY Sports / Reuters

Чемпионка мира и Европы по пляжному волейболу Тина Граудиня из Латвии выступила с резкой критикой текущей ситуации в спорте. Ее слова приводит Sport24.

Граудиня заявила, что считает неправильным, когда власти принимают решения вместо самих атлетов. Она подчеркнула, что спортсменов вынуждают находиться «между двух огней» и постоянно высказываться по поводу того, как они будут относиться к российским коллегам и готовы ли с ними соревноваться. При этом, как отметила волейболистка, в Латвии продолжают работать предприятия, ведущие торговлю с Россией.

На вопрос о том, как она поступит, если ей придется играть против российских спортсменов на международных турнирах, Граудиня ответила, что пока не приняла окончательного решения. «Надо будет думать. Ситуация многогранная — здесь нет белого и черного», — подчеркнула она.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.

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