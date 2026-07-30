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Забота о себе
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11:45, 30 июля 2026 (обновлено: 11:51, 30 июля 2026)Забота о себе

Одну группу людей призвали пить воду даже без жажды

Врач Вильялонга: С возрастом организм теряет способность чувствовать жажду
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач Мария Вильялонга призвала одну группу людей пить воду во время жары даже в том случае, если у них нет жажды. На эту тему она высказалась в разговоре с изданием HuffPost.

По словам Вильялонги, в жаркую погоду пить воду даже тогда, когда жажды нет, необходимо пожилым людям. Врач объяснила: это нужно, потому что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду.

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Доктор также призвала родственников пожилых людей регулярно напоминать им пить воду. «Некоторые пациенты — пожилые люди — даже не потеют. Потоотделение — один из способов, которым наш организм защищается от жары», — отметила она.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила причины частой диареи летом. Одной из них она назвала то, что в это время года продукты быстро портятся.

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