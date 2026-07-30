Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:49, 30 июля 2026 (обновлено: 13:03, 30 июля 2026)Моя страна

В закрытом городе России неожиданно развернулась картина «Бурлаки на Волге»

Перемещение плавучего острова в Новоуральске попало на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Неожиданную спасательную операцию провели на городском водоеме в закрытом городе России Новоуральске. Как рассказал и показал на фото и видео глава администрации Вячеслав Тюменцев во «ВКонтакте», горожане отбуксировали от местного пляжа большой плавучий остров, который из-за паводка прибило к берегу.

«Тяжелую работу сегодня ночью проделали неравнодушные новоуральцы. Как бурлаки на Волге тащили на себе катер, чтобы поставить его между берегом и плавучим островом, который из-за паводка прибило к берегу пляжа Зеленого мыса», — поделился Тюменцев, добавив, что далее еще несколько часов остров буксировали на безопасное расстояние.

Плавучие острова образуются на озерах, где нет быстрого течения воды, они состоят из прибрежных растений, водорослей и всплывших слоев торфа

Уточняется, что размер острова оказался достаточно внушительный — 70 на 20 метров. В течение двух часов он совершенно не поддавался перемещению, однако в результате упорной работы его все же удалось увезти на приличное расстояние от берега. Условия нахождения на пляже Зеленого мыса были полностью восстановлены.

Ранее сообщалось, что россияне начали платить за возможность полежать в ледяной воде на улице. Речь идет об айс-флоатинге, в рамках которого на человека надевают гидрокостюм и выпускают в нем в воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России
    Новый главком ВСУ отстранил одного из ближайших к Сырскому генералов
    В румынском порту второй раз за два дня объявили угрозу взрыва
    Звезду сериала «Бумажный дом» арестовали по делу о коррупции
    Пугачева удвоила количество своей прислуги
    У российских границ заметили американский самолет-разведчик
    Власти объявили о жертве атаки ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы
    Папарацци запечатлели интимный момент Селены Гомес с мужем на яхте
    Белоусов назвал открывшее возможности для наступления действие российских военных
    Митрополит Иларион оценил риски возобновления его дела в Чехии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok