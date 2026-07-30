В закрытом городе России неожиданно развернулась картина «Бурлаки на Волге»

Перемещение плавучего острова в Новоуральске попало на видео

Неожиданную спасательную операцию провели на городском водоеме в закрытом городе России Новоуральске. Как рассказал и показал на фото и видео глава администрации Вячеслав Тюменцев во «ВКонтакте», горожане отбуксировали от местного пляжа большой плавучий остров, который из-за паводка прибило к берегу.

«Тяжелую работу сегодня ночью проделали неравнодушные новоуральцы. Как бурлаки на Волге тащили на себе катер, чтобы поставить его между берегом и плавучим островом, который из-за паводка прибило к берегу пляжа Зеленого мыса», — поделился Тюменцев, добавив, что далее еще несколько часов остров буксировали на безопасное расстояние.

Плавучие острова образуются на озерах, где нет быстрого течения воды, они состоят из прибрежных растений, водорослей и всплывших слоев торфа

Уточняется, что размер острова оказался достаточно внушительный — 70 на 20 метров. В течение двух часов он совершенно не поддавался перемещению, однако в результате упорной работы его все же удалось увезти на приличное расстояние от берега. Условия нахождения на пляже Зеленого мыса были полностью восстановлены.

Ранее сообщалось, что россияне начали платить за возможность полежать в ледяной воде на улице. Речь идет об айс-флоатинге, в рамках которого на человека надевают гидрокостюм и выпускают в нем в воду.